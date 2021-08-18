中華婦女聯合會理事長何建華被控在台發展組織，受陸指示協助蔡英文「假博士」抗議活動等，涉嫌違反國安法。台北地院上次開庭，何喊冤，並稱因為本案被限制出境，母親去年過世後，迄今都無法回大陸奔喪，請求解除限境，但合議庭不同意，裁定自8月21日起再延長限境6個月。

檢方起訴指出，何建華涉嫌受陸方指示，聯絡「拔蔡總部」參加抗議蔡英文「假博士」的活動，並將相關新聞稿提供給媒體人彭文正、教授賀德芬等人，企圖影響總統選情；何另涉嫌收受陸方40萬元資助蒐報台獨人士、找媒體人包克明撰寫統戰報告。

北院本月2日開庭，何建華對於檢方指控全盤否認，強調她致力改善在台陸配的處境，先前兩岸交流仍頻繁，很多台灣團體去大陸都會接受落地招待，中華婦聯會只是其中之一，從未受過任何思想教育，被查扣的40萬元也是自己的錢，跟陸方無關。

何建華因為本案，從檢方偵查期間就開始被限境，迄今已1年多，此次限境將於本月20日屆滿，北院開庭當天另就延長限境與否審理。何說，她被檢方起訴3個案子，母親去年過世，她到現在還不能回去，心裡非常難受，請求解除限境。

但合議庭認為，何建華涉犯國安法重罪，因她在大陸成長，且曾接觸大陸全國台灣同胞聯會、北京市台灣事務辦公室等人員，也曾帶台灣配偶赴陸旅遊及發表支持兩岸統一談話，足認有逃亡之虞。

合議庭指出，何建華出國目的僅是赴陸祭祀亡母，與國家審判權及刑罰執行權遂行等公益相互衡量後，認為依比例原則，仍有繼續限制出境、出海的必要性，故仍裁定延長限境6月。