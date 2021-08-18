八點檔新梗不斷，劇情時常結合時事，吸引不少年輕觀眾討論，網路上還掀起一股本土劇熱潮。中天綜合台節目《同學來了》今(18日)播出主題「讓人不看睡不著的八點檔，這些劇情真是越看越荒唐？」，邀請苗可麗、李易、李亮瑾等三位演員來分享過往演戲的趣事。

苗可麗自15歲出道，至今已演過20多部八點檔，過去經常詮釋「惡女」角色，戲中的超強罵功及潑辣形象讓人深刻，她笑稱雖然常演壞人，但運氣不錯，私下都沒被攻擊過，反倒因罵人出名得到不少好處，像是曾經在吃飯時遇過老闆提出要她罵人就送小菜的提議，這個舉動令她哭笑不得。八點檔劇情百百款，苗可麗也曝演員的心境：「與其你抗拒它，不如直接融入它！」畢竟戲中融入時事梗，創造出新話題，抱持不排斥的心態更能把戲演好。

《同學來了》演員李易、李亮瑾談演八點檔的心酸史。(圖／中天綜合台提供)

吊鋼索飛天遁地、搧巴掌或溺水戲都是八點檔常見的橋段，談起這些李易、李亮瑾格外有感觸，兩人曾在八點檔有對手戲，分別飾演武功高強的道士及不停被附身的角色，其中一個片段是在盪鞦韆盪至最高點時飛出，兩人相視相擁在空中旋轉數圈後才緩緩落地，播出後隨即在網路上造成轟動，看似短短的片段，兩人可是演了無數次，他們也坦言這是印象最深刻的一場戲，無時無刻都在天上飛。更多精彩內容就在8月18日晚間9點中天綜合台《同學來了》。