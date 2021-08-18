大陸外交部發言人華春瑩17日晚間及今凌晨，在其推特上連發4條貼文嘲諷美國。（擷取自華春瑩推特）

針對喀布爾的美國撤軍亂象，大陸外交部發言人華春瑩17日晚間及今凌晨，在其推特上連發4條貼文嘲諷美國。

綜合媒體報導，華春瑩17日先在推特貼文，附上疑似阿富汗民眾從美軍機上，高空墜落的畫面，並寫下，「震驚、哀傷」的文字後，數小時候，又在推特發布了一條貼文提及美國從喀布爾撤退。華春瑩表示，人們看見了1975年的越南，現在又看見了阿富汗。

隨後，華春瑩又發布了一條貼文說，「從實力的地位出發」（from a position of strength），並附上了喀布爾機場美軍警戒線照片，以及和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。

就在今日中午時刻，華春瑩又發出一條推文，附上阿富汗民眾試圖搶搭美軍機撤離混亂場面，並寫下，「大災難，這不是好萊鎢的電影，而是在喀布爾機場真實上演的情況。」

8月17日，華春瑩主持外交部例行記者會時表示，「美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住。我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。」

華春瑩表示，「喀布爾機場這幾天的混亂似曾相識，讓人感慨萬千。美國以反恐名義發動阿富汗戰爭，但是美國贏了嗎？20年來，在阿富汗的恐怖組織從個位數增長到了20多個，10萬阿富汗平民在美軍及其盟友的槍炮下傷亡，1000多萬人流離失所，阿富汗戰爭平均每天造成6000萬美元的損失，嚴重拖累了阿富汗的經濟社會發展，而美軍也付出了2400多名軍人死亡和超過2兆美元的代價。」