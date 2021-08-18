墨西哥一代性感豔星琳梅(Lyn May)，日前宣布68歲迎接人生大喜訊，宣布懷孕，不僅這個年紀當媽讓人驚訝，她更在文中標記孩子的爸道喜，是只有29歲的男歌手Markos D1，此事隨即引爆話題，更誇張的是，對於突然當爸，男方表示跟琳梅沒有交往，因此感到非常困惑。

琳梅本月9日拋出震撼消息，她在IG宣布68歲當媽，目前懷孕3個月，同時標記了29歲男歌手Markos D1，表示「他會很開心要當爸爸的」，隨文還附上多張他與Markos D1的同框照，從兩人合影的模樣看來，關係似乎頗為親密。

由於琳梅與Markos歲數相差很大，此事很快引發熱議，但最大的爭議，是琳梅與Markos面對這件事卻根本是兩樣情，Marko接受《Newsweek》訪談表示，自己是被tag帳號的當下才知情，而這些照片是兩人在2019年一同拍MV時拍的，透露自己是琳梅的粉絲，所以能邀到她來合拍MV很開心，這也是他們相識的起點，但就僅止於前、後輩關係，強調一直以來都不是交往的關係。

Markos表示，他是因為琳梅tag，收到許多人的道賀，才知道自己要當爸，不過兩人私下生活根本沒交集，但他坦承幾個月前兩人出演某電視節目，結束後一起去喝酒，當晚琳梅說自己住得比較遠，問是否能在他家住一晚，Markos想說家裡有兩張床，就答應了，而醒來後兩人也各自睡在不同的床上。

但Markos表示自己當天喝超醉，無法確定有無跟琳梅發生關係，直呼在沒有記憶的情況下被告知當爸「實在太瘋狂了」，而事後Markos有試著要聯繫琳梅了解情況，但她的手機一直處於關機狀態，完全聯絡不上，Markos表示如果琳梅真的懷孕，他仍願意給予幫助與陪伴，至於婚姻，Markos表示琳梅此前已經結過7次婚，「我想她不會想要再結一次」。

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