隨著外送平台興起，進而改變民眾的消費方式。高雄一名外送員表示，半夜接獲一張訂單，客人指定要將餐點送到公車站牌的長椅上，但抵達目的地卻一個人影都沒有，這段經歷曝光後，有網友也透露自己曾在晚上接到一張送往忠烈祠布告欄的訂單，令不少人看得背脊發涼。

原PO昨（17）日於臉書社團《外送員奇聞怪事》指出，深夜接獲一張訂單，只見備註欄寫「請幫我把餐點放置於聖和公園（輕軌凱旋二聖站）的站牌等候區，有個長椅，謝謝」。只見外送員抵達目的地時，四周一片漆黑，僅有公車站微弱的燈光，他趕緊將餐點放在長椅上，並笑說「半夜送到沒人的公車站，我很棒，一點都不麻煩」。

外送員將訂單內容截圖，並將經歷PO上網分享。（圖／番攝自外送員奇聞怪事）

貼文曝光後，不少網友看得起雞皮疙瘩，紛紛留言「現在七月很正常啦」、「比較好奇，餐點不會被拿走嗎？」、「為什麼我覺得背後有點涼」、「我曾經在晚上送過忠烈祠旁邊的公佈欄，而且還送了二次」、「看起來的畫面毛毛的」、「為什麼我覺得有點暈？」

另外，也有網友說猜測是公車司機訂的餐，「訂餐人是公車司機吧！應該是跑車到很晚沒時間吃飯」、「有可能是準備收班的公車司機」、「其實我當公車司機時做過這種事，先下單放站牌等車到的時候下去拿，到總站休息時直接就可以吃」。