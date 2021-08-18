29歲男子吳芳毅於去年中秋節與張姓國中學弟在台南市新市區烤肉時，因細故引發糾紛後，竟返回安定區住處拿出改造手槍，再折返新市區對張男連開3槍，其中1槍打中對方左胸，經送醫不治。一審判吳徒刑20年，台南高分院18日加重判刑21年。

目前仍在押的吳男，2020年12月被檢方依殺人罪嫌起訴後，今年3月台南地院依槍砲罪判刑7年6月、併科10萬元罰金，殺人罪判刑15年，合併應執行20年。今天上午台南高分院宣判時，槍砲罪駁回上訴、殺人罪改判刑17年，合併執行21年，此案還可上訴。

據了解，開槍的吳姓男子與張姓男子為舊識，是國中學長、學弟關係，去年10月3日晚間張男及吳男到朋友家中烤肉，過程中兩人也都有喝酒，酒過三巡後，吳男與張男卻發生口角，進而扭打，吳男還扯破張男的上衣，兩人在現場友人的勸阻下才分別離去。

吳男載著兒子返家愈想愈氣，半夜帶著槍枝開車到張男新市區住處，打電話叫張男出來巷口談判，但兩人講沒兩句，吳男就拿出手槍朝張男的胸前連開3槍，其中1槍擊中張男的左胸上方，1槍卡彈未擊出，1槍子彈掉落在地上。

張男的親友聽到槍響後外出查看，發現張男中彈，立即自行將他送往安南醫院搶救，經醫院開刀後仍傷重不治。

警方接獲報案後，迅速掌握吳男行蹤，動員警力在吳男新市租屋處將其逮捕，現場起獲非制式槍支1支及彈匣1個。

吳男遭逮後收押迄今，今年3月台南地院依槍砲罪及殺人罪判處吳男有期徒刑20年。今(18日)台南高分院對吳涉槍砲罪駁回上訴、殺人罪改判17年徒刑，諭知吳嫌共應服刑21年，仍可上訴。