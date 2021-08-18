隨著塔利班拿下阿富汗首都喀布爾，阿富汗民眾擔心遇害而掀起逃亡潮，更一度傳出一架美軍C-17運輸機擠滿640人的驚人畫面。曾被塔利班放話警告、斥為國際妓女的阿富汗流行天后塞依德(Aryana Sayeed)，也在IG上發布在飛機上比YA的照片，向粉絲報平安、自己幸運搭到飛機。

640人塞滿C-17。(圖/美聯社)

現年36歲的塞依德是阿富汗流行天后歌手兼節目主持人。在她分享的IG照上，可看到戴著口罩的塞伊德與1名男性同伴，坐在擠滿人潮的軍機之上。她表示，「我曾在採訪中說道，我會成為最後一個離開祖國的士兵；有趣的是，事情真的發生了」。

她也向粉絲報平安，自己平安而健康。在經過幾個難忘的夜晚後，她已抵達卡達的首都杜哈，未來會搭機前往伊斯坦堡的第二個家。心懷故國的她也希望，阿富汗人民有一天能過著不用害怕自殺炸彈攻擊與爆炸的生活，「我的祈禱與思念永遠與你們同在」。

塞依德曾住在瑞士，在伊斯坦堡還有一個家。她在阿富汗非常的有名，除是流行天后歌手外，還主持阿富汗的選秀節目。國際媒體更稱其為阿富汗唯一的國際知名流行歌星。

不過，由於塞伊德在接受《明鏡》採訪時，曾批評阿富汗社會對女性的壓抑；2017年更曾公開焚毀之前活動中穿過的裙子。當時她激動的表示，「如果你覺得這是阿富汗的唯一問題，那我就把這衣服給燒了」。

為此，不少激進份子痛斥她為「國際妓女」，想把西方民主強加在阿富汗社會。2017年演唱會現場更有抗議者大吼，「你在侮辱你的宗教與民族，不要讓國際妓女唱歌跳舞」。

2021年7月中旬，塞伊德在喀布爾推出專屬時尚品牌Aryana，為此遭到塔利班警告。由於她童年時曾在瑞士短暫生活，故她家人全部逃離阿富汗，最終落腳於英國。也因此，塔利班奪下喀布爾，塞伊德勢必成為報復對象，而必須離開家鄉逃往外國。