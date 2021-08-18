台南遠東香格里拉飯店暑假再推最後一檔快閃優惠。（台南遠東香格里拉提供／曹婷婷台南傳真）

「宅度假」，逐漸在國內旅遊成爲熱門搜尋關鍵字，台南遠東香格里拉飯店繼前兩波推出住房結合美食送客房熱銷，暑假再推最後一檔快閃優惠「好禮五選一饗樂假期」，原價1萬5000元尊榮客房下殺31折。

即日起至8月22日下午6點限時閃購，預訂8月20日至10月31日期間，2人成行入住尊榮客房一晚，最低只要4688元起，平均每人2500元有找，再送價值3000元飯店禮券、指定餐飲9折、還可任選櫻桃烤鴨三吃、港式爐烤香雞、提前入住、延遲退房或雞尾酒時光。

「好禮五選一饗樂假期」好禮一：午餐於客房內享用櫻桃烤鴨三吃、並加贈延遲退房至下午2點好禮二：晚餐於客房內享用櫻桃烤鴨三吃；好禮三：午餐於客房內享用港式爐烤香雞三吃、蛤蜊湯、冷泡茶，加贈翌日延遲退房至下午兩點、再送精選紅酒乙瓶；好禮四：晚餐港式爐烤香雞三吃、蛤蜊湯、冷泡茶及精選紅酒乙瓶；好禮五：早餐及豪華閣傍晚雞尾酒時光。

台南遠東香格里拉飯店「好禮五選一饗樂假期」每房每晚4688元，周六及9月20日入住，房價另加價1000元，數量有限、售完即止！同行2位12歲以下孩童免費入住；9月15日前加贈台灣原創動畫電影「小猫巴克里」獨家口罩2個。以上房價已包含10％服務費及5％稅！