衛福部長陳時中昨（16）日宣布，聯亞生技EUA（緊急使用授權）未過關，波及其集團旗下聯亞藥當天股價劇烈震盪，高低價差逾100元，與高端近日漲停板氣勢，呈現兩樣情局面。對此，國民黨立委鄭麗文點名陳時中，因為他的兩句話，讓聯亞「大洗三溫暖」。

陳時中16日先是大力稱讚聯亞「生產量能很高，未來供貨應不成問題」，讓股價飆漲至207元；一小時後的記者會又宣布聯亞EUA審查未通過，股價在短時間內立刻被腰斬。

圖為副總統賴清德先前參訪聯亞生技。（資料照／總統府提供）

鄭麗文昨（17）日在臉書提出質疑，陳部長明知下午要公布聯亞EUA審查結果，為何中午還刻意在廣播節目中拉抬聯亞身價？何況早在7月就有多名專家預言「聯亞有危險」，因當時公布的初步中和抗體數據就已經不符預期，這些相關資訊陳部長究竟是不知情？還是因為眼裡只有高端所以忘記了？且在宣布未取得EUA前力捧聯亞的動機究竟為何，實在令人匪夷所思。

檢視EUA審查結果，鄭麗文指出，高端能順利過關的最主要原因是其「中和抗體數據為AZ疫苗的3.4倍，且僅以武漢病毒株作為標準」；而聯亞在未通過EUA後的反擊，更凸顯出「食藥署自訂的國產疫苗審查標準並不完整」，既沒有加入T細胞免疫反應，也沒有以變種病毒作為標準，疫苗實際保護力也仍是未知。