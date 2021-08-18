立委楊瓊瓔（右三）邀集台中市教育局會勘，並爭取120萬元經費整修東寶國小綜合球場。（王文吉攝）

東寶國小綜合球場鋪面出現斑駁、裂縫，宛如「鬼剃頭」。（王文吉攝）

東寶國小綜合球場年久失修，部份水泥地隆起、龜裂，雨形成許多水窪。（王文吉攝）

台中市潭子區東寶國小綜合球場興建多年，鋪面出現斑駁、裂縫，宛如「鬼剃頭」，遇雨形成許多水窪，造成師生運動不便及危險。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國接獲校方反應，18日邀請台中市教育局會勘，並爭取120萬元整修工程經費，預計10月初完工。

東寶國小綜合球場年久失修，部份水泥地隆起、龜裂，容易造成學童運動傷害。為協助學校改善球場設備，楊瓊瓔及賴朝國爭取改善工程經費，18日上午邀集教育局、家長會及校友會會勘，並由校長陸朝炳簡報說明。

陸朝炳表示，東寶國小的綜合球場龜裂問題嚴重，學童運動容易跌倒、摔傷，經初步規劃整修工程約120萬元，感謝楊立委及賴議員協助爭取經費。賴朝國指出，東寶國小運動風氣興盛，多年來培育出不少優秀好手，不過綜合球場多年沒有整修，成為師生運動隱憂。

教育局副局長葉俊傑表示，綜合球場年限已高，加上超量使用，地面凹凸不平，確實有安全疑慮。為保障師生安全，教育局已核定120萬元經費補助，進行綜合球場整修工程，預計10月初可以完工，待新球場完成後，將提供更優質的場地可供師生運動使用。

楊瓊瓔說，校園內老舊設備的更新、維護，需要政府多多支持，期待透過綜合球場整修、鋪面塗裝，改善綜合球場積水與場地鋪面環境不佳問題，提供師生優質的運動場地。她強調，為了下一代教育，會盡全力打造優質教育環境，讓學生有好的學習環境。