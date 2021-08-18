大陸國務院新聞辦公室18日舉行的新聞發布會上，大陸生態環境部部長黃潤秋表示，最近這幾年，頭頂上天空的「顏值」一年比一年高了，我們呼吸的空氣，一年比一年清新了，藍天保衛戰取得一些扎扎實實的成果，「北京藍」在逐漸成為常態。

具體數據指標上，根據大陸央視引述黃潤秋說，例如北京2020年PM2.5濃度是每立方公尺38微克。回過頭來看2015年是每立方公尺80微克。接下來2016年降到每立方公尺73微克；2017年降到58微克，順利實現大氣治理第一階段目標「京60」。

接著2018年降到每立方公尺51微克，2019年降到42微克，直到2020年監測的38微克。統計從2015年到2020年的差距，PM 2.5濃度的降低幅度達52.9％。

再看到像重污染天氣，回顧北京2015年的重污染天氣是43天，直到2020年已降至10天、下降近80％，因此「北京藍」又在逐漸成為常態。