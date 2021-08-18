桃園市長鄭文燦18日宣布推出「6＋1」振興計畫，不但有「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單，還有7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3，另外Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一，更計畫數位綁定5倍券加碼1000元，鼓勵來桃園消費。

鄭文燦說，桃園6局處將陸續推出暖身計畫，經發局「你吃飯我買單」，只要上網登錄桃園餐飲消費發票，周周可抽吃飯金，2000元內都由市府負擔，經發局指出總獎金約100萬，以轉帳方式兌獎，預計9月上旬上線。

觀旅局「加倍愛桃園，景點買1送1」則和7個重要旅遊設施合作，不限票種、門票買一送一，像是全台首座都會型水生公園XPark、一秒置身日本江戶老街的霧隱城，以及太平洋自行車博物館、埔心牧場、石門水庫遊艇、龍潭大池水岸遊憩等全都有，小人國更加碼第3人只要100元，鼓勵大家遊桃園。

鄭文燦也提到觀旅局「相揪來桃園」旅遊補助專案，1.5萬個2天1夜名額、每人補助700元，目前反應熱烈，已申請超過百團，首團18日出發。

文化局則推「桃園挺文創，送你看電影」，桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、木藝生態博物館、桃園展演中心Xplus等7大藝文場館，消費累計滿800元（可跨館），登錄後可免費兌換電影票1張，7大影城共2100張電影票，邀民眾逛園區挺文創，同時振興電影產業。

鄭文燦也要搶五倍券數位商機，結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，桃園會加碼1000元以上優惠，他指示資科局規畫，細節將待數位振興券出來以後搭配。

交通局也預計10月1日開賣3款大溪復興旅遊一日券套票，可無限搭乘土城到大溪710公車和大溪19條公車，景點門票更下殺4折，「烏客麗麗220元」包含小烏來天空步道門票，「典嘗豆干味235元」有大溪豆干加新溪口吊橋門票，「茶香時光319元」包含大溪老茶廠門票等，搭配振興卷更享有套票買一送一。

桃捷回數票買10送3，約下殺77折。農業局也預計在9月1日開學、教育部開放戶外教學後推出「食農教育專案」，1學生補助500元，搭乘遊覽車到休閒農場、觀光工廠、環教場所，每車30人為限，鄭文燦強調6局處暖身計畫都已規畫上線，鼓勵遊客玩桃園。