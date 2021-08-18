周二美股三大指數同步下跌，台股跌破半年線後，今天再度開低，電、金、傳全面走弱，早盤一度大跌逾200點並跌落16450點之下；但長榮(2603)等航運貨櫃三雄振作以及日月光投控(3711)、聯電(2303)等電子權值股翻紅，台股快速收歛跌幅，11點後奮力翻紅，繼連九日下跌後，今日若尾盤拉高，有機會挑戰中止連九跌的格局，並拉出長下影線。

美國零售銷售額意外大跌引發對經濟復甦的擔憂，以及家得寶（Home Depot）業績令人失望，周二美股三大指數同步下跌，標普500指數創下約1個月來最大單日跌幅。道瓊指數和標普500指數失守前一日創下的歷史高點，並結束連漲5天的升勢。

周二收盤，道瓊工業指數下跌282.12點或0.79%，為35,343.28點。標普500指數收跌31.63點或0.71%，為4,448.08點。那斯達克指數跌137.58點或0.93%，為14,656.18點。

美股周二大跌，台股今早開低，小跌約30點、以16630.99點開出，電、金、傳全面走弱，隨著台積電開盤開低走低，加上金融傳產同步壓盤，早盤低點一度來到16418.54點，下挫超過240點。但股價在低檔的面板股友達(2409)、群創(3481)早盤抗跌，人氣指標的航運股可說是今日領軍企圖止跌的功臣，除了長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)貨櫃三雄走高，散裝的中航(2612)、台航(2617)、新興(2605)同步大漲。此外，原物料的中鋼(2002)、台玻(1802)等也開低走高，助益台股盤中翻紅。

隨著當沖降稅可望延長，今日低檔買盤搶進，成交量能預估比周二明顯增加。台股今早最低16418點，盤中翻紅漲到16694點，高低點差了276點。今日尾盤台指期結算，外資動向仍是重要觀察指標。

今早走勢來看，權值股台積電走勢疲弱，以568元開出，下挫12元，聯發科以870元開出，下挫約10元。長榮今天除息，早盤小漲1元，至125元，盤中完成填息。

台股重要消息方面，國發會昨天邀金管會、財政部開會，討論當沖降稅是否延長。據了解，會中對延長實施降稅已有共識，但延長期間、稅率是否調整等未定案，擬朝延長2年或3年討論，8月底前再向行政院報告、整合意見後拍板。

回顧周二，台股持續震盪走低，終場以下跌197.41點的16,661.36點作收，成交金額為2,983.94億元。三大法人合計賣超134.25億元：外資賣超88.02億元、投信買超11.92億元、自營商賣超58.16億元。