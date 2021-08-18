在印尼政府公布總金額約1880億美元，最新2022年度預算之後，市場分析，醫療保健、基礎設施與科技相關，會是印尼放最多社會資源的地方。不過，因零售、運輸與旅遊方面還是飽受新冠病毒影響，故應會等疫情稍緩後，政府才會強化這些已遍體鱗傷的服務相關產業。

生醫方面，因Kimia Farma與Kalbe Farma是疫苗發展主要藥廠，故可拿到大部分的資源用來研發與設備採購。從股價來看，其它生醫業者從2021年迄今也相當突出，像Siloam國際醫院已漲逾5成。至於Medikaloka Hermina，因可望拿到不少政府補助，硬是飆升63%。

這個東南亞最大的經濟體，即使2022年預算被大幅削減，不過在2022年時，還是會花255兆印尼盾，約178億美元在醫療保健上。因印尼2.7億人口當中，目前僅11%完全接種，為避免病毒又大幅擴散影響商業活動。因此，當地政府也把預算集中，希望接種率能盡速增加。

2021年至今，印尼股市中以飆升足足5倍的科技族群最為亮眼。具代表性的當地電商業者Bukalapak與Jago數位銀行來說，也可藉印尼政府曾允諾將大力支持數位化交易因而受惠。

2020年新冠疫情爆發後，網購與電商市場倍速成長，印尼當然也不例外。市場樂觀預期，印尼中小微型企業也將脫胎換骨，從傳統走向科技，有助產業升級。

因為印尼政府打算再興建2300餘座基地台，以及加強衛星通信功率，因此，外界也欣然看待資訊科技(IT)與通訊產業表現。

雖然基建2022年的預算沒有像生醫產業這麼多，但由於印尼政鐵了心要完成許多大型建設，例如，鋪設200餘公里道路，興建6座機場以及擴增家庭瓦斯管線計畫等，各界也正垂涎高達385兆印尼盾的政府預算。因此，對Wijaya karya以及Waskita karya這些業者來說，若承接到前述基建工程，應都會有不錯的業績貢獻度。

至於實體零售商以及旅遊相關交通業，因為預算已被醫療與科技項目瓜分大部分，在缺錢又疫情不明下，這些服務業者營運成長空間估將受限。