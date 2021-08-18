台股近期持續量縮價跌，2021年第二季及上半年營運普強的封測族群連帶遭殃，半個月來股價拉回達1～4成。不過，隨著下半年步入產業旺季，且目前訂單持續暢旺、產能仍供不應求，封測族群下半年旺季營運可望高檔續揚、再創佳績。

封測族群今（18）日早盤開低後跌勢普遍受控，隨後在買盤逢低敲進下奮起。半個月來急跌29.66％的功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)反彈飆升8.25％至105.5元，拉回18.25％的測試廠欣銓(3264)勁揚7.55％至58.4元，領漲封測族群。

半個月急跌35％的典範(3372)，開低挫跌逾5％後翻紅強彈5.97％至23.95元，修正幅度逾26％的華泰(2329)同步勁揚5.31％至26.75元。近期拉回16％的南茂(8150)上漲4.47％至53.9元，修正18％的同欣電(6271)下跌5.46％後翻紅強彈4.62％至249元。

近期下跌逾3成的精材(3374)及華東(8110)分別翻紅上漲3.73％及3.28％，修正近2成的矽格(6257)上漲3.55％至61.3元。急跌近4成的立衛(5344)反彈2.62％至15.65元，跌近25％的菱生(2369)同步翻紅上漲2.4％。

封測龍頭日月光投控(3711)近期拉回近15％，今日開低下跌逾2％後回升、上漲1.71％至119元。力成(6239)近期股價僅小跌9％，截至午盤守穩平盤。