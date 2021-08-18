由於鐵礦石價格下滑，大陸港口庫存減少，海岬型船日租金價格衝破4萬美元，散裝航運運費的波羅的海綜合指數(BDI)已經來到3657點，創下2010年5月14日以來最高，除了散裝本業預期強勁外，擁有同業股票的中航(2612)、台航(2617)率先漲停鎖住。

今年年初以來原物料需求基本面續強的帶動，波羅的海綜合指數震盪走高，近期大陸港口庫存減少，鐵礦石進口需求大增，海岬型船日租金價格爬升，BDI指數進一步攀升。由於塞港影響，日租金持續走高機會仍大。

中航船隊集中海岬型船，今年上半年營收15.97億元、年增2.71％，換約後租金表現改善，且因業外持有較多航運股股票，認列金融資產獲利，稅後淨利10.26億元，每股盈餘5.2元。

台航上半年稅後淨利4.18億元，年增達53％，每股盈餘1元，其中，未實現投資收益高達50億元。台航主要船舶為中、小型的散裝船，在日商台灣住友商事的協助下，已向大島造船所訂造20艘船舶，今年預計交船數量為5艘，已經交4艘，10月會交今年第5艘，持續推動營收成長，2022年第2、3季還會陸續交船，整個船隊年輕化，平均船齡約6.5歲，而且新船都是節能高效率船舶。

由於現貨日租金與期約租金水準均持續上揚，美國近期通過兆美元基礎建設法案，預期將帶動美國鋼鐵、礦砂等原物料需求，大陸也因水患影響夏季作物收成，散裝船舶需求更大，一般預料國內散裝航運業者第3季營運有望較第2季攀升。