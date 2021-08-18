車用電子及5G需求暢旺，鈞寶(6155)訂單滿手，鈞寶總經理蔡裕江表示，目前訂單交期達3到6個月，部分大尺寸晶片電感品項交期達1年以上，樂觀看待下半年營運，下半年不僅會比上半年好，亦遠優於去年同期；今天股東會通過每股配息0.75元，並完成董事改選。

鈞寶今天舉行股東會，鈞寶主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，包括：電磁波干擾抑制用磁環、SMT積層式晶片磁珠及電感、繞線式SMT電感及抗流線圈等，公司近年也開發感應天線，佈局GHz共模濾波元件、GHz頻率積層晶片磁珠及大電流功率電感元件等，隨著車用電子擴大應用與5G通訊於2020年商轉，耐較大電流的功率電感及更高頻段濾波器為主要新需求。

受惠於車用電子及5G網通設備等需求暢旺，鈞寶今年上半年本業表現不錯，上半年營業淨利為5935萬元，年成長2.02倍，稅後盈餘為2546萬元，年成長52.55%，每股盈餘為0.29元；累計前7月合併營收為4.57億元，年成長36.74%。

蔡裕江表示，目前訂單很暢旺，平均交期達3個月到6個月，有些大尺寸晶片電感品項交期更長達1年以上，雖然上半年因公司持有高部位美元，新台幣升值匯兌損失影響財報，但下半年營收及毛利率會持續成長，不僅會比上半年好，亦將遠優於去年同期。

鈞寶109年合併營收為6.06億元，營業毛利為1.53億元，營業利益為4249萬4000元，稅前盈餘為4015萬9000元，稅後盈餘為3407萬3000元，每股盈餘為0.39元，今天股東會決議每股配息0.75元。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為楊正利、莊永順、劉明雄、升寶投資公司代表人陳震漢、升寶投資公司代表人蔡裕江、升寶投資公司代表人徐麗華、郭坤樟及謝玉田；新任獨立董事為黃旭男、王家和及詹允豪。