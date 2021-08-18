北市社子島爭議延燒，支持加速開發的社子島居民權益促進會，力挺台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

北市社子島爭議延燒，環評委員會18日再審社子島開發案，反對「全區區段徵收」的社子島自救會，以及支持加速開發的社子島居民權益促進會，2派人馬又到北市府對壘，自救會怒吼「掠奪土地、絕子絕孫、台北市長柯文哲下台！」促進會則說「加速開發、柯文哲加油！」警方為維持秩序將人隔開，但仍與自救會有肢體碰撞，所幸未有傷亡，環評會照常舉行。

北市府今日上午9時30分舉行社子島二階環境影響評估會議，但在8時許，自救會、促進會兩派人馬又到市府前廣場抗議、陳情，雙方再度互罵爆衝突，北市警局動員近百位警力到場，並將自救會隔開至另一邊。

「掠奪土地、絕子絕孫！」自救會痛批，北市府在疫情肆虐下還開會，無視群聚感染風險，要求柯文哲下台。自救會發言人李華萍直言，每次自救會先申請到場，警方都為促進會把他們驅趕，另外北市府今又倉促開環評，審查尚未納入聚落保存的生態社子島舊案，造成審議效率及成本浪費，讓居民感到非常無奈及憤怒。

北市社子島爭議延燒，環評委員會18日再審社子島開發案，反對「全區區段徵收」的社子島自救會，以及支持加速開發的社子島居民權益促進會，2派人馬又到北市府對壘。（張穎齊攝）

立委陳椒華說，自救會的訴求非常清楚，期待能解除禁見、原地改建，並保存既有的聚落。北市議員黃郁芬提到，北市府罔顧跟居民溝通的重要性，被監察院糾正，希望柯兌現去年在議會質詢的承諾，盡最大的誠意跟居民溝通。

北市議員鍾珮玲質疑，為何疫情解封後就馬上舉行環評會？柯市府團隊應加強溝通、與居民取得共識，非繼續製造對立。福安里長謝文加表示，每次站在市府前開記者會，內心都很不捨，市府應公開透明溝通。

促進會指出，過去錯誤政策已讓社子島犧牲50年，北市府應加速審議通過環評，早日讓社子島重現生機、改善居民生活，而自救會一直要求市府提出替代方案、保存九大聚落，但連學者都提不出更好方案，且社子島只有歷史建築，並無任何古蹟，人文紋理是跟著文明流傳下來的，變遷、更新都是自然現象。

政大地政系教授徐世榮說，尊重當地居民的選擇並賦予居民選擇的權利，是社會影響評估必須重視，也是環評不可或缺的重要內涵。台北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢指出，都市開發不該是「一方贏、另一方慘輸」，一定要找到更周全的方案。