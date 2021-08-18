國民黨立委林為洲昨看到美軍撤離阿富汗新聞有感而發，在臉書寫「時間一長，外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」，遭綠營出征，酸國民黨就是外來政權。林為洲也一人戰各路人馬，反酸「國民黨早已是本土政黨了，拜託不要再崩潰了。好像很怕國民黨愛台灣。」

林為洲昨天發文說，從越南到伊拉克，至今日的阿富汗給我們的教訓，再多外援、再多大砲坦克飛彈，不得民心，無法得天下。另外，時間一長，外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家。

此文一出吸引綠營各路人馬關注，東吳大學政治系助理教授陳方隅酸「外來勢力，啊不就中國國民黨」，民進黨高雄市議員高閔琳也來留言「委員誤食誠實豆沙包？不管如何，總之謝謝委員」，台灣基進新聞部副主任陳子瑜也酸「謝謝林委員幫大家介紹國民黨的前世今生喔」，時力國際部主任劉仕傑也湊一腳「這篇文逼得我按讚了。」

林為洲今也全力反擊，反譏綠營「國民黨早已是本土政黨了，拜託不要再崩潰了。好像很怕國民黨愛台灣」，認同中華民國民主制度，參與這個國家的選舉而取得政權的政黨，都是本土政黨，其所組織的政權都是本土政權，這是我對本土政權的理解。

林為洲說，「大家也別忘了，現在我們所依據享有的民主自由制度根源，還是『中華民國』憲法。」