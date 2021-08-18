隨著疫情趨緩警戒降級，商圈店家與夜市攤商逐步復業，LINE Pay持續協助店家轉型零接觸支付，提供店家與民眾更安心的消費體驗。LINE Pay 今年農曆年於台中打造的「無現金夜市」新生活，因小額消費高額回饋受到用戶好評，LINE Pay宣布進軍​逢甲觀光商圈打造「無現金夜市」，即日起至9月16日止，用戶只要到指定攤位消費，即可領取每攤20元LINE POINTS點數抵用券，攤攤現領現折可抵用乙次，期待為疫情下低迷許久的觀光商圈注入人潮活水，帶動店家業績飛揚。​

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LINE Pay今年過年期間於台中旱溪夜市、大慶夜市推出「無現金夜市」​​​​​活動，首波創下LINE POINTS點數抵用券兌換率超過9成5的成績，第二波回饋祭出即日起至9月16日止，用戶消費不限金額筆筆享LINE POINTS 10%回饋，期待能再次吸引人潮回流，回復夜市熱絡榮景。活動期間用戶持手機掃碼夜市管理處海報，還可立即領10元LINE POINTS點數抵用券，每人每週限得5張，週週加碼50元回饋。​

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自政府宣布降級後餐飲業者積極復業，提供零接觸支付已成防疫不可或缺的重要環節。麥當勞與LINE Pay合作全年優惠不打烊，即日起至12月31日止，每逢週五LINE Pay日，單筆消費滿NT$99元享LINE POINTS 5%回饋，每月5號愛心捐款日，在麥當勞叔叔之家捐款即贈總價值50元的LINE POINTS點數抵用券​; 即日起至8月底至連鎖手搖飲店「迷客夏」線上和實體門市，單​筆消費滿NT$50元享LINE POINTS 5%回饋，門市現場可再領取5元LINE POINTS點數抵用券。

9月起多家業者接棒提供用戶優惠，連鎖手搖飲店「​​COCO」單筆消費滿NT$50元享LINE POINTS 5%回饋​; 全台250家Ｑ Burger則筆筆消費抽紅包，最高可獲得LINE POINTS 50點回饋​; 指定大食代美食廣場單筆消費滿NT$150元即贈LINE POINTS 15點回饋，每週六、日消費再享LINE POINTS 5點加碼回饋。​欲知更多LINE Pay活動詳細，可參照LINE Pay 「活動訊息」最新公告。​​