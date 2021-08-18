搶攻降級後消費熱潮，花旗銀行強攻國旅，宣布與易遊網合作，下單預約國內旅遊可獲現折最高15％優惠，百貨、量販購物活動期間最高享600元刷卡優惠。因應餐飲外送成為新興飲食型態，花旗同步推出「美味宅在家」活動，卡友透過 Uber Eats、foodpanda訂餐輸入指定優惠代碼，最高可享5折回饋。

花旗今年7月簽單刷卡金額年成長率達6％，高居前六大發卡公司之冠。著眼於台灣疫情降溫，國內旅遊及購物需求提升，花旗推出一系列國內旅遊及百貨量販購物優惠，即日起至2021年9月3日，於易遊網刷花旗卡下訂國內飯店住宿滿2000元，現折300元，相當於最高15％回饋，同時還有台灣訂房、環島之星行程花旗卡友獨家折扣碼優惠，總優惠最高享700元折抵回饋。

中元普渡採買旺季來臨，花旗結合全聯福利中心、愛買及家樂福等量販業者，推出購物優惠，即日起至2021年9月30日 花旗卡友至全聯福利中心使用PX pay綁定花旗卡，每周一單筆儲值／消費滿1000元可享300元福利點，相當於現折30元現金回饋。除了量販通路消費，百貨通路刷花旗卡，也有好康回饋，即日起至8月29日止到全台新光三越使用skm pay綁定花旗信用卡，最高享7％電子贈品禮券回饋。

花旗同步推出的「美味宅在家」活動，即日起至2021年10月31日，於foodpanda app或官方網站登入會員，新戶首次消費滿100元，可享5折優惠，最高折抵250元，活動期間 Uber Eats新用戶綁定花旗卡，亦可獲得首3次每次70元的訂餐折抵優惠。