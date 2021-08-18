既然自動化清潔的機器人漸漸成為主流，此次當然也要介紹多款最新及熱門的機種給消費者，像LG就留意到消費者除了注重清潔規劃力、安靜度及拖地效果以外，更討厭清理機器人刷毛上的毛髮或是棉絮灰塵，因此像Cord Zero Wi-Fi溼拖清潔機器人就擁有具備防糾結功能，不必一直動手清理機器人上卡住的髒汙。另外6月更推出了CordZero ThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人，擁有超大容量水箱、模擬真人雙旋手勁2KG加壓強力溼拖功能，也能配合消毒殺菌的酒精或消毒水使用，自上市至今銷售占比也占上了約5%，不用再常親自接觸消毒用品去拖地的便利性，也成為了疫情中消費者的一大需求。

米家掃拖機器人擁有新一代LDS雷射導航，可即時偵測周遭環境，同時還具備快速、精確地建構清掃地圖的能力。（小米提供）

米家掃拖機器人 1C。（小米提供）

至於預算不高的，不少消費者都會選擇好入手的小米米家掃拖機器人，而且多以高階機種為主，其擁有新一代LDS雷射導航，可即時偵測周遭環境，同時還具備快速、精確地建構清掃地圖的能力，而且可靈活支援掃拖、單掃及單拖 3種模式，特別在拖地時，採全新模擬人工清潔的Y字型拖地路徑，以及可即時感應出水狀態，以因應不同材質的地板均勻給水，萬元有找的定價對小資族來說負擔更小。

ECOVACS DEEBOT N9+掃拖機器人。（ECOVACS提供）

ECOVACS今年也推出了全新DEEBOT N9+掃拖機器人，不僅具有吸、掃、拖的功能，更擁有全台首見的自動洗淨，以及風乾拖布的5合1功能，其搭載OZMO Turbo旋轉加壓拖地系統，可旋轉加壓仿真人俯身擦地，還有Auto-Clean拖布清潔座功能，讓拖布髒了會自動回洗，在完成所有洗淨清潔工作後，更能進一步將洗淨的拖布風乾，避免長時間潮溼孳生細菌，大幅減少手部接觸髒汙。

伊萊克斯PURE i9.2掃地機器人。（伊萊克斯提供）

另外還有伊萊克斯PURE i9.2掃地機器人，其專注於掃地功能的提升，利用升級的智慧AI功能，以互動式地圖智慧記錄家中地圖、路徑、坪數與花費的時間，可把清掃路線與人活動的區域間隔開來，同時搭載獨家3D超視能科技去精準地避開障礙物，獨特的三角形機身設計，也較圓型機器人提升80%以上的角落清潔效果，對於喜歡掃拖分開的消費者來說，平常就能利用其來作日常打掃之用。

全國電子的roborock石頭掃地機器人S6MaxV 星空黑 6MAXV。（全國電子提供）

燦坤的iRobot Roomba i3+ 吸塵機器人。（燦坤提供）