住院醫脾臟囊腫 選擇這樣治療保住免疫力

一名28歲患者陳姓住院醫師，大學體檢發現脾臟囊腫，囊腫愈長愈大達6公分，更出現上腹悶脹痛症狀，因此希望能徹底治療囊腫，但又怕採傳統脾臟切除免疫力下降，最後到中國醫藥大學附設醫院一般外科求診，透過「腹腔鏡脾臟部分切除手術」摘除囊腫，並保留了部分脾臟。

中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師葉俊杰指出，一般脾臟手術，由於脾臟脆弱容易出血的特性，都是採用全切除手術。但患者身為未來醫療人員知道脾臟對免疫功能有重要功效，尤其對有筴膜細菌，如肺炎念球菌、嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等，防護效果非常重要；加上他將投入醫療前線，容易接觸感染源，可能因術後免疫功能缺損，而遭遇死亡率極高的『脾臟切除後猛暴性感染症』，所以遲遲無法下定決心接受手術。

後來得知脾臟除了有全切除手術外，另外還有部分脾臟切除、切除後脾臟自體移植手術兩種保留脾臟功能的手術，因此在畢業後即將進入醫院服務前，接受了「腹腔鏡脾臟部分切除手術」。

葉俊杰說，脾臟是位於胰臟尾端的腹腔內實質器官，主要負責過濾血液，清除老化血球，以及清除體內病菌，尤其是有筴膜保護的細菌。但脾臟全切除後，可能會降低有筴膜的細菌的免疫清除效果，以及增加血栓風險，尤其是『脾臟切除後猛暴性感染症』，發生率為每500人年中有1例，終生風險為5％。剛開始可能僅有輕微感染症狀，如發燒、頭痛、倦怠無力、肌肉酸痛、腹痛等，在24-48小時內，可能惡化成致命性休克，若無適時處理，死亡率高達40-70％。

葉俊杰指出，隨著醫療器材創新及手術技術進步，醫療行為及成果與日俱進，藉由腹腔鏡微創手術，已可根據病患特質與疾病程度，制定個人化醫療策略，手術後仍保有脾臟功能，達到精準醫療的目標。

且文獻指出部分脾臟切除後若能保有原有脾臟25％，即可保有原有免疫能力，另外若因脾臟病灶分散，則可以全切除後摘除正常脾臟部分，自體移植回腹部大網膜腔內，同樣有機會保有免疫功能。