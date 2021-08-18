新北市議員周雅玲與金山區長廖武輝至運動休閒廣場商討防疫措施及場館開放機制。（金山區公所提供）

新北市議員周雅玲與金山區長廖武輝至運動休閒廣場商討防疫措施及場館開放機制。（金山區公所提供）

疫情降為2級警戒後，中央流行疫情指揮中心宣布部分運動項目解封，新北市金山區公所考量金山區運動休閒廣場有各種不同的運動項目，為確保場地一致性管理，公告封閉至8月23日。近期因疫情趨於平穩，金山區公所宣布，8月24日開放民眾預約羽毛球場及桌球場使用。

由於疫情趨於平穩，新北市議員周雅玲昨（17）日與金山區長廖武輝至運動休閒廣場商討防疫措施及場館開放機制，期讓區民早日使用運動休閒中心，除公告開放時間、場地使用規則及預約方式外，並由公所於本周對場館全面再次清潔消毒，讓民眾防疫期間能有安心運動的場域。

廖武輝表示，金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，原本老舊的活動場館在各議員的大力支持於2020年底動工改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷及更新透光半完全膜屋頂天幕，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間，目前因為疫情關係封閉迄今，後續開放前會完成場館全面消毒，確保民眾使用安全。

金山運動休閒廣場預計8月24日開放1樓羽毛球場16人及地下室桌球場16人，採人數管控及預約登記；開放時間為周二至週五下午2時至晚間10時，周六、日上午10時至晚間10時。金山區公所將於每周一上班時間受理預約當周開放時段，額滿為止。

金山區公所呼籲，為符合防疫相關規定，預約民眾進入羽毛球場及桌球場仍須量體溫、全程佩戴口罩、酒精消毒、保持社交距離及實名登記，相關開放時間及場館預約可洽詢金山區公所農經課。