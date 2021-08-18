疫情降為2級警戒後，中央流行疫情指揮中心宣布部分運動項目解封，新北市金山區公所考量金山區運動休閒廣場有各種不同的運動項目，為確保場地一致性管理，公告封閉至8月23日。近期因疫情趨於平穩，金山區公所宣布，8月24日開放民眾預約羽毛球場及桌球場使用。
由於疫情趨於平穩，新北市議員周雅玲昨（17）日與金山區長廖武輝至運動休閒廣場商討防疫措施及場館開放機制，期讓區民早日使用運動休閒中心，除公告開放時間、場地使用規則及預約方式外，並由公所於本周對場館全面再次清潔消毒，讓民眾防疫期間能有安心運動的場域。
廖武輝表示，金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，原本老舊的活動場館在各議員的大力支持於2020年底動工改善原有設備及新增體健器材，並進行室內彩繪粉刷及更新透光半完全膜屋頂天幕，讓民眾可以不受天候影響也有一座優質的室內運動空間，目前因為疫情關係封閉迄今，後續開放前會完成場館全面消毒，確保民眾使用安全。
金山運動休閒廣場預計8月24日開放1樓羽毛球場16人及地下室桌球場16人，採人數管控及預約登記；開放時間為周二至週五下午2時至晚間10時，周六、日上午10時至晚間10時。金山區公所將於每周一上班時間受理預約當周開放時段，額滿為止。
金山區公所呼籲，為符合防疫相關規定，預約民眾進入羽毛球場及桌球場仍須量體溫、全程佩戴口罩、酒精消毒、保持社交距離及實名登記，相關開放時間及場館預約可洽詢金山區公所農經課。
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