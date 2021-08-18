終於迎來全國降為二級疫情警戒，但本土個案仍未完全歸零，因此民眾仍相當注意個人及居家環境的清潔與衛生，特別家中還有小孩及寵物，更格外注重家中地板的清潔，以免他們常接觸布滿細菌、灰塵的地板，所以近年已經不僅掃地機器人大受歡迎，擁有拖地功能的機器人更變成懶人恩物，只要設定好即能代替人手每天清潔地板，特別在疫情中詢問度及銷量也節節上升，同時擁有掃拖一機兩用功能的機種更是成為了主流。

ECOVACS今年推出了全新DEEBOT N9+掃拖機器人，擁有全台首見的吸、掃、拖、洗、風乾五合一功能。（ECOVACS提供）

在各大掃地機器人品牌來看，今年在疫情中也抬升銷售的趨勢，像伊萊克斯就發現，居家時間拉長後，自動化清潔家電的銷量就有著直線攀升的成績，近2個月伊萊克斯的掃地機器人銷量更是較去年同期成長近3倍之多。不過對於一機兩用的機種來說，成長就更為明顯，像小米就分享到，米家掃拖機器人的銷量為米家掃地機器人的2.5倍，當中就以最高階的米家掃拖機器人最受歡迎，而擁有掃地、掃拖及溼拖三大類型清潔機器人的LG就表示，近3個月來的銷售占比就以掃拖系列占上87%為冠軍，ECOVACS在今年自4月底疫情開始升溫後，除菌清潔類產品買氣更是達月增250％的成長，反映消費者更偏好CP值高、能夠一機多用的機種。

米家掃拖機器人擁有新一代LDS雷射導航，可即時偵測周遭環境，同時還具備快速、精確地建構清掃地圖的能力。（小米提供）

就連在3C通路的觀察來看，像全國電子提到比起去年，因著今年疫情較為嚴重，居家工作及停課也增加了消費者在家的打掃頻率，同步帶動了掃拖機器人的詢問度增加，較去年成長40%以上；燦坤也表示，目前趨勢已逐步由單純的掃地機器人，提升至掃拖二合一的掃地機器人，而消費者亦多偏好購買複合型功能的掃拖機器人，有特別需求的消費者，更是會額外加購拖地機，可見消費者對於掃地機器人的需求已不再單一化。

伊萊克斯PURE i9.2掃地機器人擁有獨特的三角形機身設計，較圓型機器人提升80%以上的角落清潔效果。（伊萊克斯提供）

而除了一機擁有乾吸、溼拖功能以外，不少品牌也有在商品上增加了不少實用功能，燦坤就留意到消費者選購時，主要會針對居家環境擺設、空間運用、是否有養寵物等條件來評估，像有APP管理、導航的智慧功能就相當重要，而擁有即時視訊連線及聲音傳輸的功能，並具有更佳的辨識障礙物功能的機器人，對於有養寵物的消費者來說就更實用，還有集塵塔功能的話，即能提升便利性。全國電子就發現消費者基本上都會注重清潔度、電力續航度以及運轉時的聲音大小，神腦國際也提到，擁有智慧鏡頭導航、清潔深入程度、機體清潔的便利度也是考量重點之一，而且還能在抹布或是地板上噴上酒精或消毒水，再開啟濕拖清潔機器人，可是正值疫情期間的好幫手。