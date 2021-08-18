行政院將原本須自掏1000元的五倍券，改為全民可直接領5000元的振興券，但仍引發主張普發現金的在野黨及民眾不滿。國民黨立委鄭正鈐表示，媒體與消基會民調皆顯示，支持發現金者超過9成，對人民而言無論什麼券皆造成反感，因為這就像「百貨公司禮券酬賓大內宣」，與人民所期待的現金及時雨截然不同。

鄭正鈐17日在臉書發文表示，3日TVBS網路投票，有93%民眾支持發現金；15日消基會問卷調查，也有90%民眾支持發現金，在在顯示，無論政府提出多複雜的紓困方式，都與人民所期待的相悖離，因為人民要的就是「現金及時雨」；政府搞出的各種券，就人民的感受而言，都會被當成「百貨公司禮券酬賓大內宣」。

鄭正鈐指出，行政院召開五倍券政策討論會議，只邀請了民進黨自家立委，把國民黨立委拒之門外，讓他們整整罰站了一個半小時，行政院院長蘇貞昌顯然將行政院會議當作派系協商會議，難以想像國家、人民受到疫情這麼大衝擊，民進黨政府至今還在搞密室協商。然而無論政府怎麼協商，終究還是需要超過25億行政費用的振興券，這都不是人民所要的。

對此，鄭正鈐直言：「人民要的很簡單，就是最直接簡單的現金！」鄭認為，疫情帶來極大困境，政府不該只擔心人民會去存錢、繳錢、還債，而是該以便捷的方式搶救受困百姓，讓受疫情影響小的人更方便消費，讓受疫情衝擊大的人獲得解渴的及時雨。