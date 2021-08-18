根據衛福部統計，接種新冠肺炎疫苗後不良事件累計至8月16日已達5400件，醫界也呼籲若施打疫苗後出現發燒、劇烈疼痛且頭暈想吐等症狀須立即就醫，但不少人一有身體不適就認為和打疫苗有關，甚至有血尿、肛門痛的病人都說「肯定是打疫苗的關係！」讓振興醫院急診醫師田知感到相當無奈。

急診醫師田知學今天在臉書上表示，近日支援急診檢傷時，她必須依病患病情危急程度，排定病患就診的優先順序，結果在詢問病況的過程，不管是胸悶喘不過氣、手麻腳麻、腎結石、因血壓高睡不著，甚至是大便大不出來，肛門痛，患者通通都認為是打疫苗所導致的，讓她感到非常無語。

田知學笑說，後來她乾脆直接問「你是不是也覺得是疫苗的問題？」，連沒有打疫苗的病人都說：「還好我還沒有打！不然今天的車禍一定更嚴重」。玩笑之餘，田知學提醒大家還是必須理性思考，因為全世界不是只有新冠肺炎一個病，而每一個疾病或症狀都有不同原因。

貼文一出引起網友迴響，紛紛表示，「千錯萬錯都是疫苗的錯」、「感受到田醫師濃濃的無奈」、「新冠真的嚴重影響大家的身心狀況」、「醫師妳是不是因為打了疫苗所以越來越漂亮？」、「我不想上班一定是跟打疫苗有關係」。