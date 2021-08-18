NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（18）日更新，開放世界伺服器副本「貝歐娜遺跡」，同時追加「象牙塔2樓」以及更新了「二刀流」、「槍」職業技能，並展開多項活動。

《天堂2M》今（18）日維護更新後開放了世界伺服器「貝歐娜遺跡」，「世界伺服器」是能夠讓伺服器群組裡的繼承者聚集起來的副本，舉例來說，在巴茨01～巴茨06內，所有的巴茨繼承者們能夠在此相見的空間。在世界伺服器副本中，既有伺服器的PVP排名、PVE排名BUFF效果將會消失；除此之外，既有伺服器的聊天無法使用，而會直接套用世界伺服器的聊天，無論在哪個伺服器，血盟聊天都可使用。

貝歐娜遺跡

貝歐娜遺跡和現有副本一樣，需透過副本標示進行入場。在貝歐娜遺跡入口處，透過次元龜裂能夠移動到各副本中。

●【風之祭壇】：風屬性怪物的聚集地，主要登場怪物有龍獸、賽勒諾斯、片奴、佛萊，而貝歐娜召喚獸為「希拉」。

●【水之祭壇】：水屬性怪物的聚集地，主要登場怪物有精靈、蜥蜴人、惡魔種族，而貝歐娜召喚獸為「烏崁巴」。

●【大地祭壇】：大地屬性怪物的聚集地，主要登場怪物有肯特拉、高崙、龍獸、火蜥蜴，而貝歐娜召喚獸為「諾勒姆斯」。

●【黑闇祭壇】：黑闇屬性怪物的聚集地，主要登場怪物有不死生物和惡魔種族，而貝歐娜召喚獸為「姆夫」。

●【希利赫登封印】：經過狹小通道後，火花之惡魔希利赫登正等著繼承者們，獵殺希利赫登貢獻第一名繼承者所屬伺服器，將額外獲得一小時的貝歐娜遺跡使用時間。

透過次元龜裂能夠移動到各副本中

《天堂2M》今日更新也開放了「象牙塔2樓」，擊殺BOSS「寇倫」可獲得包含「聖堂之劍」、「祕傳守護者」、「埃拉托奈腰帶」等獎勵道具。「毀壞的城堡」副本追加55等級能夠入場的地區，會出現更為強大的怪物，並能夠獲得更為豐富的獎勵。靈魂刻印追加「恩寵」選單，透過恩寵靈魂刻印能夠獲得各階段效果。

此外，二刀流、槍職業的技能也進行更新，「二刀流」雙擊斬、三連斬技能新增範圍攻擊效果；波動衝擊技能追加一定機率能夠讓目標處於無法操作狀態的恐懼效果。而「槍」職業則是更新模式，從單一目標／範圍目標轉換，變更為攻擊／防禦特化狀態轉換；過去單一目標技能變更為基本範圍攻擊，依照轉換賦予追加效果。

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

●【朝向次元龜裂】：8/18維護後～9/1維護前，活動期間內，透過每日優惠可以獲得「遺跡地補給箱（活動）」以及累積出勤獎勵「時間龜裂破片（活動）」。

朝向次元龜裂

●【貝歐娜的信念向日葵】：8/18維護後～9/1維護前，活動期間內，在亞丁世界原野狩獵時，有機會可獲得「向日葵（活動）」，蒐集「向日葵（活動）」可與活動NPC伯尼斯兌換各種獎勵道具。

貝歐娜的信念向日葵

●【征服貝歐娜遺跡】：8/18維護後～9/1維護前，活動期間內，每週五、六、日中午12:00～15:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「貝歐娜遺跡時間充能石（活動）」、「封印之珠（活動）」、「閃亮骨董袋（活動）」。此外，在貝歐娜遺跡內狩獵怪物時，有機會獲得「封印之珠（活動）」，透過村莊的NPC梭利可兌換各種獎勵道具。

征服貝歐娜遺跡

●【蕾亞金黃光芒祝福】：8/18維護後～8/25維護前，活動期間內每日20:00～22:00，與村莊內的輔助魔法姊妹蕾亞對話，將可獲得「蕾亞金黃光芒祝福」輔助魔法。

蕾亞金黃光芒祝福

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。

欲知更多《天堂2M》遊戲詳情及活動公告請上：