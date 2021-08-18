電弧爐集塵灰處理大廠台灣鋼聯(6581)，18日召開股東會，通過每股配發3元現金股利；鋼聯指出，鋼聯表示，環差變更申請獲得許可，陸續完成多項再利用許可審查，今年第四季將新增三大項共11類型不同資源廢棄物料源，9、10月開始試營運，明年第一季全能運轉，預估2022年新資源廢棄物處理之營收占比可望超過10%以上。

未來，鋼聯指出，將逐步邁向全面多元化成長動能佈局，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤物料外，將增加國內難處理高單價之廢棄物，持續帶動營收成長動能，預期今年營運表現可望優於去年水準。

鋼聯新增的三大項、共11類型不同資源廢棄物料源，包括增加不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF/RDF衍生燃料等項目。

另外，鋼聯指出，子公司「台鋼資源」跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，去年底完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條，今年將拉高處理量能約30%；廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，今年已納入營運陸續出貨，跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。