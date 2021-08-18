台南「2021水域遊憩體驗活動」開跑。（劉秀芬攝）

因應全國疫情趨緩，疾管署宣布有條件解封部分水域活動，台南市政府為振興觀光產業，自8月21日至11月14日間推出「2021水域遊憩體驗活動」，市長黃偉哲18日至官田葫蘆埤自然公園體驗獨木舟，並歡迎大家在落實防疫措施的前提下，來台南體驗獨木舟、立式划槳、風箏衝浪、家庭式龍舟板等水上休閒活動

黃偉哲表示，今年水域遊憩體驗活動有126個梯次，這個活動愈辦愈多人、愈辦愈精彩，讓市民朋友了解台南市有很多適合水域遊憩的地方，也建立水域遊玩正確安全的觀念，尤其疫情舒緩之後，在遵循防疫指引下，大家可以藉由水域活動舒放身心。

「2021台南市水域遊憩體驗活動」首場於8月21日在官田區葫蘆埤自然公園熱鬧展開，緊接著於9、10、11月分別在南區黃金海岸、柳營區德元埤荷蘭村、新營區天鵝湖公園及新化區虎頭埤風景區等水域陸續登場。

觀旅局長郭貞慧指出，水域遊憩體驗活動結合水域安全宣導及無動力載具體驗，水上活動操舟均間隔1公尺以上社交距離，是防疫期間非常健康的休閒活動，希望大家踴躍參與，除能對水域安全有更進一步的認識，也能從水域視角欣賞台南山水的壯闊美好，並享受在地美食與悠閒時光。

觀旅局進一步說明，「2021台南市水域遊憩體驗活動」於8至11月共規畫22天計126梯次多元水域遊憩體驗活動，提供獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板及專屬於黃金海岸的風箏衝浪，讓民眾享受台南的夏日涼快與美景。

此外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，除黃金海岸場次外，只要事先向承辦單位聯繫，活動每梯次都可為身障及弱勢朋友提供優先體驗的服務。

本次體驗活動南市府委託國立高雄科技大學承辦，該校團隊具非常豐富的水域遊憩活動經驗，所聘請的教練均有專業合格執照及多年實務經驗，活動全程均為參與民眾投保意外責任險，且出動救生艇待命，現場亦有活動教練及救生人員守護。

另外，本次活動首次由聯發國際餐飲事業股份有限公司所屬歇腳亭門市，提供免費飲料兌換券讓參與民眾開心享用。本次的活動報名方式主要採網路實名預約，報名時間為每場活動舉行前12日中午12時開放報名，直至活動前5日中午12時停止預約。