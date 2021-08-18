雖然市場還是會擔心沒有降溫的新冠疫情再度擴散，不過在防禦性股票帶領下，18日日股反彈。早盤結束時，連4黑的日經指數收27,579.84點，漲155.37點或0.57%。東證收1,925.98點，漲10.35點或0.54%。

屬於防禦性類股的富士軟片，早盤一度創歷史新高。13日該公司公布強勁財報數字後，漲勢就續延至18日。

至於製藥業者也走高，安斯泰來藥廠漲2.7%，中外製藥也漲2%。

盤面上，許多景氣復甦相關族群，卻因為新冠病毒而走跌。券商跌0.2%，鋼鐵製造商也跌0.4%。

由於運費頻創新高，因此航運類股在過去3周股價，已大漲約50%。不過，18日卻一度下修3%。

樂天證券認為，2022全球經濟成長可能因新冠變種病毒而出現變數。

利空消息方面，美國7月零售銷售降幅超過預期，還有日本17日宣布，延長實施東京等地區的緊急狀態，希望藉此減緩醫療消耗量。在公布季報低於市場預估後，日企泛太平洋國際也大跌6.7%。