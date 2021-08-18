全球最大家具品牌宜家(IKEA)在九月將從瑞典的本國市場開始，對家庭銷售再生能源。

宜家母公司英嘉集團(Ingka)表示，家戶將可以從太陽能或風力發電公司購買價格合理的再生能源，並且透過App追蹤使用情形。

英嘉的合作夥伴Svea Solar並將從北歐電力交易所Nord Pool購買綠色電力，然後轉手賣出，不會收取額外費用。

宜家也會在11個市場對家戶販賣太陽能面板，面板將由Svea Solar提供，這些家庭將可以追蹤自己的太陽能面板生產情形，並出售剩餘電力。家戶僅支付一個固定的月費以及一浮動的費用。

宜家在聲明中表示，希望讓再生能源更加普及，讓所有人都能負擔得起。

英嘉指出，希望在五年內能從太陽能或風力發電場發電和提供電力，並鼓勵興建更多的風場。

宜家也目標在2030年實現「正面氣候」，即對於溫室氣體排放的減少量，要比宜家整個生產價值鏈所產生的要更多。