根據投信投顧公會最新數據（截至2021年7月底），台股基金（主動式基金＋被動式ETF）規模今年以來大增逾2000億元新台幣，達到8401.3億元，台股基金規模大幅增加，主因有三，第一為台股價值今年以來明顯成長，台股基金規模跟著水漲船高；其次為國人長期理財意識抬頭，定期定額意願提升，根據投信投顧公會資料，台股基金定期定額7月單月累積金額來到29.1億元，創下歷史新高。

觀察目前投信發行的基金，仍以元大投信台股基金規模合計4118億元，市占率逼近5成居冠。且根據證交所公布資料，2021年7月定期定額交易戶數，元大台灣50（0050）為10萬8506戶，元大高股息（0056）為9萬663戶，不僅坐穩國民ETF寶座地位，若相比6月數據，月增戶數也為市場數一數二，顯見國人在投資習慣上逐漸朝長線理財前進，透過定期定額台股基金理財的接受度提高，人數亦快速增長。

台股被動型基金隨著市場發展愈發成熟與多元，除原有的知名代表商品國民ETF－元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），受眾多投資人青睞外，更出現跨世代的商品，亦強化台股基金商品的吸引力。例如國泰台灣5G+(00881)、富邦台灣半導體(00892)的申購和成交量也很亮眼。

以主動型的台股基金來看，元大台灣高股息優質龍頭基金特別為退休族量身打造，規劃每月配息與年終配息機制，符合退休族現金流需求，因此去年推出後便受到投資人高度關注，推出至今仍穩坐台股主動型基金龍頭寶座，根據投信投顧公會截至7月規模為350.35億元。