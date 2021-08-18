港星鄭欣宜是已故藝人「肥肥」沈殿霞及鄭少秋所生女兒，沈殿霞2008年病逝後，據知留下了約2.3億台幣的遺產，但她擔心女兒不知道怎麼使用，便在遺囑中指定女兒過了35歲才能全部動用，35歲前則只能從中每月領2萬港幣，約8萬台幣，而鄭欣宜今年已34歲，距離能正式繼承母親遺產只剩1年。

鄭欣宜21歲那年，沈殿霞因末期膽管癌、肝癌病逝，享壽62歲，鄭欣宜後來接承母親衣缽闖演藝圈，一度因為迎合外界的審美觀在10年間瘦到51公斤，後來她決定做自己，4年內復胖到90公斤，之後她發長文透露，變瘦期間雖然收到很多讚美，但背後真相是「過著非人生活」，「身體習慣了肥胖生活，任我怎吃藥，怎樣忍口，怎樣去運動，胃痛依然都在，身體彷彿告訴我，我不夠飽，我吃得不夠」。

鄭欣宜目前住在媽媽留下的豪宅中。（圖／翻攝自princejoyce IG；翻攝自Joyce 鄭欣宜 Youtube）

之後鄭欣宜決定將健康擺在第一位，還用自己身為棉花糖女孩的經歷出單曲〈你瘦夠了嗎？〉，並在2016年、沈殿霞8周年忌日時發文問母親不知道見到今日的自己會不會感到欣慰，而沈殿霞過世前便煞費苦心為女兒打算，找律師訂好遺囑，要求鄭欣宜滿35歲才能動用沈殿霞2.3億全數遺產，生前更多次囑咐女兒要當有用的人別偷懶，「要去工作」。

鄭欣宜說，外界都以為她是富婆，但她曾一度窮到戶頭僅剩約104元台幣，後來才養成理財習慣與智慧，跟朋友聚餐時別搶埋單，如今她所住的房屋是母親給的遺產，雖是豪宅，但鄭欣宜清楚賺錢不易，便辭退司機跟傭人減少花費，而她就算窮困時也沒告訴老爸鄭少秋，讓鄭少秋得知後自責錯愕，坦言女兒個性固執獨立，從不跟他要零用錢，令他心疼不已。