7-11 8月19日限定，滿額使用優惠券憑三大支付再享88折。（7-11提供）

中元節進入最後倒數階段，7-11祭出最終超值優惠，自8月19日起至8月21日止，全店指定商品

消費滿200元，使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包）享88折優惠；8月19日當天，還可搭配25元振興優惠券一起使用，包括普渡必備的零食、飲料、泡麵都在優惠中；以每朝健康綠茶PET650，及愛之味油切分解茶PET590為例，箱購量販價588元，搭配25元振興優惠券，及三大支付88折優惠，只要473元，平均每瓶不到20元（原價840元，約56折），挑戰通路最低價。

掌握中元節採購拜拜倒數商機，7-11門市也備齊箱購泡麵、飲料推出量販價新選擇，包括統一品牌麵食全系列，指定飲品如ucc職人冰咖啡、開喜烏龍茶、舒跑、黑松沙士、伯朗咖啡系列等，消費滿200元使用3大支付工具，再享88折優惠。另7-11線上i預購在8月10日至8月24日，期間加碼「御茶園東方茶后、冷泡茶冰釀烏龍」整箱優惠，串聯i划算購入相當於67折超殺折扣。