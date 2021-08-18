光田綜合醫院骨科醫師蕭敬樺說明，李婦長短腳差異達5.5公分，不能站立、連坐著也感到疼痛，長期倒臥在床。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

李婦右髖關節高位脫臼，兩腳差異達5.5公分（左圖）；經髖關節重建再置換，目前追蹤穩定未再發生脫臼狀況（右圖）。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

李婦復原情況良好，甚至不用拿拐杖就可行走。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

台中72歲李姓婦人日前曬衣服不慎跌傷，造成右髖股骨骨折，無法行走，曾接受多次手術，恢復不如預期，還造成右髖人工關節反覆性脫臼，只能長期臥床。社工轉介李婦到光田綜合醫院再次接受髖關節重建，並努力復健，受傷7個月後重新「站起來」，恢復行走能力。

李婦與胞弟兩人單身，彼此相依為命、生活困頓，歷經幾次手術失敗，對重新站起來不抱任何期待。在社工的關心支持下，轉介到光田綜合醫院骨科，李婦弟弟在社工陪伴下，推著坐輪椅的李婦進到診間，臉上盡是憂愁不安。

光田綜合醫院骨科部長李芳材表示，李婦因長期脫臼問題，造成兩腳長短差異達5.5公分，不但不能站、連坐著也感到疼痛不已，只能臥床才能減輕痛苦，醫療團隊評估後，建議李婦進行髖關節重建再置換。

光田綜合醫院骨科醫師蕭敬樺指出，李婦嚴重的程度一度被宣判「髖關節死刑」，可能只能坐輪椅甚至臥床一輩子，因為一般長短腳差距達2公分站立就有困難，李婦兩腳差異有5.5公分，加上是高齡患者，手術風險相當高。

蕭敬樺強調，臨床證實高齡者因行動不便倒臥在床3個月，就有70％的機率引發併發症，像是肺炎、腸胃道功能異常、下肢水腫、泌尿道感染等症狀，嚴重的話可能會致死。

「恢復站立對患者健康有很大幫助！」蕭敬樺指出，李婦臥床長達7個月，狀況不太理想，因此重建髖關節為當務之急，所幸最後手術順利，並在積極復健下重拾行走能力，目前定期回診追蹤關節穩定，沒有再發生脫臼狀況。

「當初如果沒有社工的關心，李婦現在還可能臥病在床，衍生出更多難癒的疾病！」李芳材部長欣慰表示，所幸有社工及時介入關心，讓李婦早日接受手術治療，病況才沒有再加劇，並快速康復回歸正常生活。

社工也說，當初李婦躺在床上每天憂愁苦臉，現在可以下床走路，最大的樂趣就是到家附近的宮廟走走，開心的笑容也常常掛在臉上。李婦弟弟感謝社工與光田醫療團隊，看著姐姐從原本臥床，到現在可以不拿拐杖步行，進步神速，也終於放下心中一顆大石頭。