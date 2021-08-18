新、泰塭仔圳市地重劃全面啟動，新北地政局長康秋桂今上午於市政會議發表「塭仔圳現在進行式」專案報告表示，目前已經完成1357間建物搬遷，第一區今年年底完成，第二區會在明年3月完成，全面展開大範圍的防災型都更。新北市長侯友宜表示，塭仔圳重劃談了50幾年，是他競選最重要的政見，勢在必行，改變就從塭仔圳開始，讓新北躍身成為國際大都市。

康秋桂表示，開發期間受到疫情影響，但市府未停下推動塭仔圳重劃的腳步，輔導搬遷部分，新北大道、泰林路等重要施工要徑的標的，維持現場面對面輔遷力道；而位於非施工要徑上的標的，改以通訊方式追蹤搬遷進度。

另地政局亦聯合勞工局等相關局處舉辦勞工輔導說明會，提供因工廠遷移需轉職或就業補貼等員工相關措施。

工程部分，第一區6月開工後，首重防汛工程，疏浚既有草埤圳以及開挖臨時滯洪池，於近期短時強降雨發揮極大功效。另考量地方停車需求，將已點交之公共設施用地先行整地，提供予交通局設置臨時停車場，目前已啟用3場，提供約309個停車位。

康秋桂說，地政局定於9月9日正式辦理第一區開工動土典禮，並於9月28日自動搬遷期限截止後，進一步全面開展重劃工程作業。

侯友宜說，塭仔圳是大台北中心，更是新北的國門第一排，從機場進來後看到的都是髒亂破舊，一片片綠色頂蓋不是森林是鐵皮屋。

侯友宜說，塭仔圳有有環安、公安、衛安還有治安，2年有70多件大火，藏物納垢，重劃一定要做好，這是他上任以來最重要挑戰，這兩年核定後，工程陸續發包施作，要一步一步往前走。

侯友宜說，現在只是開始，還有一段很長遠的路要走，要改變就從塭仔圳開始，讓新北成為國際大都市，大台北能夠跟國際接軌。