因為疫情，桃園少年之家的支出增加、收入減少，讓現在安置服務中的28名青少年出現經費短缺的危機。為了不讓安置服務中斷，桃園少年之家發起「大改少年支持計畫」，盼能邀請大眾一同加入支持，繼續撐起為少年開門的家。

今年成立滿20年的桃園少年之家，一路走來努力為這些原生家庭不完整的「非行少年」建起一個家。從基本的生活知能開始教起，並連結醫療資源，針對生理、情緒表述與人際相處等面向，給予少年協助；同時也鼓勵少年穩定就學、培養一技之長，重新建立自信心，20年來安置超過200位青少年。

桃園少年之家創辦人張進益牧師曾經歷過一段荒唐的青春，他因為有個當流氓的兄長，長期被老師用有色眼光看待，加上家貧被同學嘲笑，在自卑與憤怒下，最後也走上歧路。直到 27 歲，張進益因緣際會接觸基督信仰，一步步走出泥沼。

張進益決定開始拯救跟他一樣的孩子，他表示：「或許你現在看到眼前這個孩子真的很壞，可是你用另外一個角度去看，誰要壞？他們走到這一步，絕對有他的人生故事。」

現在，少年之家每個月會關懷三百多個家庭，減少失能的可能，更創立四個培力品牌，包括知名的大改樂團、加力力輕食吧與大改飛行一號音樂快餐車，以及今年新創辦的電商品牌遺失男孩，培養少年們的一技之長，讓他們擁有重新出發的機會。

長年以來，桃園少年之家主要經費來源僅依靠政府補助以及教友的幫忙，今年卻因為新冠疫情的影響，張進益無法外出演講募款，在捐款驟減之下，同時防疫需求又更加嚴謹，各項支出不減反增，目前可以動用的資金已經所剩不多，讓目前安置的28位青少年，也成了張牧師無法面對的難題。

為了不讓安置服務中斷，桃園少年之家於8月 17 日發起「大改少年支持計畫」，盼能集結大眾的力量，讓現有安置服務得以繼續，提供少年固定的居住環境外，也希望可以尋求穩定的伙食、醫療及教育費用，讓少年在安置期間，能夠擁有正常的生活水平，更有利於改善個案狀況。這項計畫資訊可參閱網址：https：／／backme.tw／ref／zDEdH。