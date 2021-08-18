江啟臣上午拜訪台中市議會國民黨團，受到黨籍市議員的加油打氣。（陳世宗攝）

江啟臣指出，尋求黨主席連任第一站選擇台中，希望在不同階段都能夠找回初心，都維持夠維持當時從政的初心，為民服務、為鄉親服務。（陳世宗攝）

江啟臣指出，尋求黨主席連任第一站選擇台中，希望在不同階段都能夠找回初心，都維持夠維持當時從政的初心，為民服務、為鄉親服務。（陳世宗攝）

連勝文辭國民黨智庫副董、千字文轟黨中央 江啟臣：大家都為國民黨好

國民黨主席選舉開跑，連勝文動作頻頻，先表態挺前新北市長朱立倫回鍋擔任黨魁，昨晚在臉書宣佈辭去國民黨智庫副董事長職務，形同「切割」現任黨主席江啟臣。江啟臣18日表示，「選舉期間大家各有不同的選擇都予以尊重，但不論如何相信大家都為國民黨好，大家良性競爭底下，選舉結束後，我認為不論誰帶領國民黨，國民黨一定會更好。」

國民黨主席選舉開跑，江啟臣第一站選擇從台中市出發，上午拜訪台中市議會國民黨團。江啟臣說，台中是我的故鄉、也是從政的出發點，非常謝謝台中鄉親給我從政的機會，給我服務鄉親的機會，擴大服務鄉親的機會！今天尋求黨主席連任第一站選擇台中，希望在不同階段都能夠找回初心，都維持夠維持當時從政的初心，為民服務、為鄉親服務。

媒體問針對連勝文表態辭智庫副董事長，他理念與朱立倫接近支持他，江啟臣是否慰留或尋求支持？江啟臣說，勝文兄不管任何階段對黨很關心、有他的理念及熱情，選舉期間大家各有不同的選擇都予以尊重，但不論如何相信大家都為國民黨好。過去大家有交換意見，昨天我有跟他通上電話，其實他有他的想法，予以尊重。

連勝文說國民黨智庫過去一年兩岸交流上是失能？江啟臣說，勝文兄他對黨的政策及公共事務政策有他自己的看法，智庫是建議，黨團在第一線，不管是議題攻防或立法院議事的運作，黨中央對議題的討論，不同的意見都會有，過去這也很常態，怎樣就有共識部分先去做，沒有共識部分再做進一步研究及協調，對於不同的意見在黨內部大家都相互尊重。

針對卓伯源今天到台中、彰化縣，並與彰化縣長王惠美合體，下午到台中市政府，是否會擔心兩縣市長與他合體會有威脅性？江啟臣說，選舉會相互拜訪，王縣長他已拜訪過，台中市長也拜訪過，其實這都是最近的拜訪，去年擔任主席以來，跟執政縣市長除見面、平常溝通、電話連繫等都有，現在請假後會逐一安排拜訪大家，選舉大家尋求各方支持，平常心看待就好。

2018年江啟臣、盧秀燕、顏寬恒是「鐵三角」，讓台中市大勝，現在有無可能在9月25日黨主席選前出現再一次的鐵三角合體，支持江連任？江啟臣指出，我們平常大家都有保持相互連繫，大家的感情也很好；我相信很多事情是大家心有靈犀，大家彼此知道不同階段要做什麼？我們的默契是很好的，大家不用擔心。