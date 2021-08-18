一名眼拙的王姓皮條客，日前才因在高雄河北二路一帶當街拉客，卻拉到一名警察，16日晚間，王男又在老地點攬客，看到一名男子經過，立刻湊到耳邊說「少年仔，要鬆一下嗎?」未料對方竟是便衣警察，當王男將他帶到賓館後，員警立刻表明身分，現場接客的越籍美胸短裙女嚇到大哭懇求員警放了她，兩人隨後一起遭到送辦。

一名眼拙皮條客當街拉客，卻搭上便衣警，賓館賣淫緊身短裙美胸越籍女當場哭求「放了我」。(戴志揚翻攝)

三民一分局調查，警方接獲檢舉，有色情業者於轄內以「移動式拉客」方式，從事性交易行為。經過探查蒐證，於8月16日晚間，在三民區河北二路查獲75歲王姓男子，以騎乘機車在巷弄移動竄流，隨機向路過之男性拉客，帶往鄰近旅館從事性交易。

警方隨王男前往賓館，當場查獲性交易服務女子1人，該女子係越南籍在台工作居留逾期女子；全案媒介者依違反刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦，性交易服務女子，依社會秩序維護法予以裁罰，並移送移民署高雄市專勤隊作後續處理。

警方調查，王姓皮條客一個月前也在同一地點拉到「警察」，還讓自己吃上官司，未料重操舊業又遇上警察，讓他大嘆自己眼拙，沒辦法嚴選對象，只好乖乖二度吃上官司。

三民一分局呼籲，目前雖然已「微解封」，但是對於這種隨機拉客或任何型態從事「人與人連結」的性交易，警方絕對會持續強力取締，確實防堵防疫破口。