今年畢業季碰上新冠肺炎三級警戒，新鮮人求職時程延後，疫情趨緩後，也開始進入求職高峰期，信義房屋觀察到，今年求職者較擔心業務工作人與人接觸多，染疫風險也可能相對較高，信義房屋推出「無接觸」服務，從委託、賞屋、簽約、雙北不動產說明書審閱及簽章均可在線上執行，有效減少流程中與人接觸，部分分店執行後亦有效提升業績28%，信義房屋也提供業務同仁足量防疫物資，裡外保護周全，防疫滴水不漏。

信義房屋推出「無接觸服務」除了可以線上委託、視訊簽約之外，8月再新增「雙北不動產說明書線上審閱及簽章」，只要是雙北的委託屋主，經由同仁線上解說，透過手機即可審閱不動產說明書，同時使用加密簽章，不出門就可完成不動產說明書簽署，減少同仁外出與人接觸染疫之風險，後續也可在信義房屋官網或是APP會員專區上，隨時查看不動產說明書內容。多項線上服務不止讓服務客戶更安全更快速，也更能精準掌握多元客群需求，有效提升委託及業績量，以信義房屋淡水北投區為例，7月份全區委託量提升24%，月目標業績更提升28%。

淡水新市店專案經理許明哲表示這波疫情讓許多人的作業模式都改變了，信義房屋超前佈署應變快速，推出許多線上服務，7月份自己服務的客戶就有一半是透過線上委託來完成的，客戶人在國外或外縣市，都透過無接觸方式順利完成服務，客戶跟同仁都相當有感，而8月開始，更是陸續讓客戶完成不動產說明書線上審閱及簽章。

除線上服務減少接觸提升效率外，在疫情三級警戒期信義房屋與醫院合作進行二次大規模企業快篩，後續也提供快篩試劑給業務同仁。全台直營分店一旦有接觸確診者的疑慮，可申請全店消毒，另外若有防疫物資需求，可向總部申請並直接添購寄送；新人培訓也彈性應變善用郵寄方式繳交資料，以及線上直播真人互動；同時因應全台提升疫苗施打率，接種COVID-19疫苗也可請防疫假。信義房屋在疫情期間，除了提供消費者更完善的服務之外，亦積極保障同仁，提供安全友善的工作環境。