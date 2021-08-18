5年前的8月15日失蹤的郭姓「牛車伯」，本月15日被人發現骨骸，離當年發現他腳踏車的地點不遠，其兒子從手錶指認是父親，嘉義檢方今天相驗，將死者頭骨及大腿骨送法醫研究所與其兒女進行DNA比對，以釐清死者身分。

2016年8月15日失蹤的87歲「牛車伯」，當天上午從嘉義縣新港鄉月眉潭住家騎腳踏車外出後失聯，家屬遍尋不著，報警協尋失蹤人口，後來9月8日在南華大學後方的葉子寮山區被筍農發現他的鞋子及腳踏車，但仍沒有找到人。

簡姓男子於本月15日下午5時許，在大林鎮中坑里中興段的一處林地，發現疑似人頭的物品，因天色已晚，他於16日上午向警方報案，警方現場搜證，發現一顆頭骨及被埋在土裡的骨骸，還有一支手錶，郭姓兒子指認手錶是其父親生前所戴的錶。

據了解，發現骨骸地點距離其生前住處約20公里，且他生前從未到過此處，檢警研判因死者有輕微失智，可能當年騎腳踏車外出訪友卻迷路而發生意外。

嘉義地檢署檢察官會同法醫相驗，等頭骨陰乾後，將頭骨及大腿骨送法醫研究所，並採集其兒女的口腔黏膜進行DNA比對，以確認死者身分，並進一步調查釐清其確切死因。