香港藍姓女教師5年前到烏來璞石麗緻溫泉會館泡湯度假，卻因李姓女清潔工拖地時致地面濕滑，又沒設置警告標示害她跌斷腳，她提告求償，一審判決飯店與李女須連帶賠償港幣59萬多元，二審重新計算金額後，改判41萬多元。

另藍女依消費者保護法規定，請求樸石旅館給付懲罰性賠償金部分，二審台灣高等法院維持一審台北地方法院認定，判決旅館須單獨賠償藍女2萬港幣，全案可上訴。

藍女提告主張，2016年3月23日她在溫泉會館住宿，但李女在1樓大廳電梯口前清潔地板時，未保持地面乾燥，亦未在水漬處放置警示標誌，她行經該電梯口時，因水漬而滑倒受傷。

藍女表示，她腳骨折併踝關節脫位，因傷無法自理生活須請看護，也需承租坪數較大房屋而有租金差額、搬家費，且因傷行動不便共699天無法工作，受有不能工作之損失等，求償港幣1716萬多元。

高院認定，李女執行清潔作業之際，未能注意維持地板乾燥適於行走，擺設之告示牌亦未能達確實警示往來人員之效果，致藍女倒地受傷，且旅館也未監督執行職務、盡相當之注意，須連帶賠償41萬3273元，旅館另須賠償2萬元。