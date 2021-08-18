除北京外，河北、山東、廣東、上海、重慶等省份近期都對氫能產業有所佈局，隨著政策不斷加碼，氫能產業的投資及應用落地駛入快車道。據中國氫能聯盟預計，到2025年大陸氫能產業產值將達到1兆元（人民幣，下同）。在能源領域從業20多年，雄川氫能科技（廣州）公司副總經理李榮軍說，今年每隔一段時間，氫能都會被熱議，可以說產業正迎來黃金發展期，切身感受到了氫能的熱潮。

據統計顯示2021年1到7月，大陸氫能產業名義總投資金額超過2500億元、年增率超過90％。日前舉行的上半年央企經濟運行情況新聞發佈會上，大陸國務院國資委秘書長彭華崗表示，超過1／3的央企已在進行包括制氫、儲氫、加氫、用氫等環節的全產業鏈佈局。

具體觀察時可發現佈局氫能的央企名單中，不乏中國石化、中國石油、華電集團、國家電力投資集團等央企巨頭。

對於氫能產業的發展，根據《21世紀經濟報導》引述氫能行業專家向華分析，未來大陸國內氫能產業要實現可持續發展，除安全可靠性外，還要讓產業鏈形成封閉循環。另外技術成熟的話，氫能產品還有一個市場接納過程，氫能應用如何獲得消費者和市場認可，以及在政策補貼之外如何保證經濟性等，都是各地政府和企業需要思考的問題。