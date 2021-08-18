塔利班掌權 女性要穿回「波卡」（burqa）

就在阿富汗民兵組織塔利班保證，將籌組充滿包容性的新政府，歡迎女性加入之際，旗下成員周二卻因一名婦女沒有穿名為「波卡」（burqa）的從頭到腳式罩袍，而將她擊斃。

據《紐約郵報》（New York Post）和福斯新聞（Fox News）17日報導，一張照片顯示，塔喀省（Takhar）一名婦女因出現在公共場合時，因沒有戴遮臉的頭巾而被擊斃，躺在血泊中，而她的親人就在身旁。

塔利班在1996—2001年間執政時，不僅關閉了女校，也禁止婦女工作。不過，塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）周二在喀布爾舉行第一場記者會時，卻承諾要和其他國家保持和平關係，在伊斯蘭教法架構下尊重女權，並且不會報復前軍警和西方支持的前政府成員。

穆賈希德說，女權將獲得尊重，她們可以工作和讀書，並在社會活躍，不過他也強調，這一切必須「在伊斯蘭教法架構下」。

此外，塔利班周二誓言，不會干擾美國領導的撤離行動，但卻控制哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的入口，並攻擊那些試圖逃離的民眾。一位阿富汗前美國國務院承包商說，有些老弱婦孺根本走不動，情況很糟。

他認為，起碼有1萬人跑去機場，但塔利班卻動手打人。而錄影顯示，塔利班在喀布爾其他地方巡邏，到了活躍分子和政府工作人員的住所附近時，就不斷開槍。此外，他們還四處搜尋那些曾幫助美國的人。

文章來源：Taliban kill woman for not wearing burqa on same day it vows to honor ‘women’s rights’
文章來源：Taliban claims it'll be more moderate but killings continue in Afghanistan
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