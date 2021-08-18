聯亞審查未過，賴清德改登記高端 。摘自賴清德臉書

聯亞新冠疫苗未通過緊急授權EUA，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天先說不公布審查記錄，後又改口說會比照高端公布，被質疑決策髮夾彎；民進黨立院黨團今表示，依立法院決議比照高端公布，陳時中只是在論述跟回應時，沒有很清楚的表達。

民進黨團書記長羅致政指出，立法院在6月份審查特別預算的時候已有一個決議，行政部門的確也要遵守。昨天黨團記者會也公開表示，衛福部也回應，會全力來配合，也就是在審查結果通過後兩個禮拜之內，就會公布相關的會議紀錄。

他說，經瞭解，昨天記者會是記者在提問時有很多問題，把它包在一起，所以才會有說不公佈的說法。

他指出，他們了解的是，會議紀錄一定會去識別後比照高端公佈，至於一些相關數據，因為涉及到公司部分的智慧財產權等，所以這部份未必會全部公布，但是高端EUA通過了，數字應該是會公布。

他指出，至於聯亞，可能考量到個別公司的權益等，不一定會公布，但是會照著立法院的決議，會議記錄一定會在兩個禮拜之內做必要公布，這並不是決策髮夾彎，應該只是在論述跟回應時，沒有很清楚的表達之間的不同。