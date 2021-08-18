傳染性極強的Delta新冠變種病毒持續在德州和美國其他疫苗接種率較低的州肆虐，德州州長在完整接種疫苖後證實仍然受到感染。為了防堵疫情持續失控，拜登政府周二晚間證實擬延長在公共運輸系統上必須戴口罩的防疫措施。

德州政府宣布，州長亞博特（Greg Abbott）的新冠病毒檢測在周二驗出陽性，但目前為止並無任何症狀。

德州現在正陷入第四波疫情，州長辦公室表示，已經完整接種兩劑疫苗的亞博特目前正在隔離中，並接受單株抗體（monoclonal antibody，mAb）療法。

亞博特禁止該州學校實施口罩令的做法，在當地政界引發軒然大波。

他周二在推特上表示自己每天都會進行病毒檢測，而今天是測出陽性的第一天，他並表示：「也想讓你們知道我已經接種了新冠疫苗，這可能是我現在真的沒有任何症狀的原因之一」。

疫苗可以預防染疫後併發重症、住院和死亡，但已接種疫苗的人仍可能感染病毒並傳染給他人。

與亞博特曾有過密切接觸的每個人都已經收到通知，而州長夫人目前檢測結果呈現陰性。該聲明中未說明德州州長何時感染新冠狀病毒。

在亞博特確診消息傳出的同一天，休士頓官員宣布將向所有接種第一劑新冠疫苗的人發放100美元。德州的疫情正快速升高，休士頓地區的染疫住院患者料將在本周創下新高。

休士頓所處的哈里斯郡政府表示，這個接種疫苖的獎勵措施至少持續到8月31日。

儘管超過7成成年人口已經接種過至少一劑新冠疫苖，以及約五成成年人口已經完整接種疫苖，但自7月初解封以來，美國的感染率卻加速攀升。

自新冠疫情爆發以來，美國累計確診數已經超過3700萬例。根據路透社統計，美國感染病例數正以前所未見的速度快速增加。截至周一，美國只用了18天就新增了200萬個新病例，創下病毒傳播最快速的記錄。

根據紐約時報統計的數據，美國周一（8月16日）單日確診病例逼近26萬人，7日平均值超過14.2萬人。

而根據美國衛服部的數據，佛羅里達州因染疫而必須住院治療的患者人數最多，目前已經達到16,832人。

Delta變種病毒快速傳播，也打亂了重災區學校的新學年。

為了防止疫情擴散，拜登的政府周二晚間證實擬將旅客在飛機、火車和公車，以及機場和火車站必須戴口罩的規定延長至1月18日。此舉凸顯出高度傳染力的Delta變種病毒造成的影響，尤其是對於未接種疫苗的人群。

美國運輸安全管理局（TSA）發言人證實這項防疫措施將延期，其發言人表示，這個口罩令是為了盡量減少新冠病毒在公共交通工具上的傳播。

目前這項防疫規定將於9月13日到期。