國內疫情趨緩，指揮中心雖已宣布開放餐飲內用，但仍有不少民眾擔心染疫而外帶餐點。近日一名網友去麥當勞得來速購買午餐時，目睹一輛開著BMW大7的車主，通過狹窄的得來速車道，令他忍不住替駕駛捏了把冷汗，並將其拍下PO上網，讓逾千名網友看傻了眼，笑稱「該車道根本是練車專用」。

原PO昨（17）日上午於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片表示，到北巿重慶北路上的麥當勞得來速買午餐，沒想到前方駕駛開著一台BMW 7 Series開進狹長的得來速車道，網友說說重慶北路店的該得來速車道是他看過最窄的，「前面這位大7車主，我真是替你捏了一把冷汗」。

據了解，BMW 7 Series不少人都會簡稱為大7，為BMW轎車系列中最貴、最大台的車種，主要客群為金字塔頂層人士，除此之外，也經常被拿來當做國家元首的代步工具。

貼文曝光後，引發逾5000名網友按讚、留言「車主到底是多想吃麥當勞？」、「是時候展現真正的技術了」、「之前有去這家得來速消費，仔細看兩邊牆壁，真的慘不忍睹」、「之前不知道進去過一次，後照鏡收起來才勉強過去」、「這車道根本是練車用的」、「驗證車主駕照是不是雞腿換的時候到了」。

正當網友熱烈討論時，一名自稱是該車車主的網友回應，除了表明該台車是自己的車之外，更透露當天開車的司機技術相當好，才能順利通過車道」。