台中市大里區塗城路一家自助餐廳謝姓老闆，18日上午遭人砍傷，白衣男子，手持兇刀，猛砍黑衣的謝男。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區塗城路一家自助餐廳，18日11時8分，發生砍人事件，自助餐56歲謝姓老闆，遭人砍傷，警方到場時發現謝男四肢有撕裂傷意識清醒，立即將他送亞洲大學附設醫院救治，發現他身上有十多處嚴重刀傷，霧峰分局表示，已掌握兇嫌身份及其機車，全力追緝中。

台中市警局霧峰分局指出，砍人者，疑是年約60歲的李姓男子，在案發後，騎乘一輛白色機車，往向學路方向逃離，至於事故詳細發生背景，仍有待進一步調查釐清。

據店員表示該名李姓嫌犯，常至店內消費，但常因細故騷擾老闆，目擊者表示，當時李嫌騎著機車到現場，拿出一把好像切生魚片，長長的一把刀，直接就往站在門口的男子（謝姓老闆）猛砍，謝男一路喊救命、閃躲到店內，再從店後門逃出到後面的巷子，李嫌一路追了50公尺，沿路血跡斑斑，李嫌行凶後，走回到門口欲騎車離開時，刀還掉在地上，撿起來後，就騎機車逃離。

李嫌拿著長長的尖刀，追砍謝姓老闆，造成謝男身上多達10多處嚴重刀傷。（民眾提供/黃國峰台中傳真）

台中市大里區塗城路一家自助餐廳謝姓老闆，18日上午遭人砍傷，謝男在店門口被砍後，從後門逃出，血跡沿路灑。圖片經變色處理。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

亞大醫院表示，56歲謝姓傷者，到院意識清醒，但檢查後，發現主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等十多處有嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨，經緊急處理後，目前正由骨科醫師手術中。