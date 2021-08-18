他來自高雄桃源布農族人，世大運舉重銅牌國手，代表台灣參加東京奧運舉重選手，2020年亞洲舉重錦標賽打破抓取國家紀錄；家中務農維生，高媽媽靠著二甲地的金煌芒果，把高展宏送上奧運的殿堂，然而才從日本拚搏回到高雄桃源家鄉，8月7日更因煙花颱風洪水沖毀桃源唯一的聯外道路「明霸克露橋」，復興里等3個部落成為孤島，也阻礙了剛成熟的金煌芒果對外運銷。

阿公、爸爸留下來二甲地的芒果樹(圖/高展宏)

看著阿公、爸爸留下來二甲地的芒果樹，高展宏說：「媽媽年紀已大，大哥高展志義無反顧回鄉擔負起傳承與照顧媽媽的責任。」，如果沒有訓練時，他也會回桃源跟哥哥一起照顧兩甲的『金煌芒果』。因為海拔高、日夜溫差大，日照及濕氣充足，孕育出來的芒果特別甜，他說：「我有著奧運的夢想，這個夢想就是如芒果般，被鍾靈毓秀的桃源深山孕育而成的。」

阿公、爸爸留下來二甲地的芒果樹(圖/高展宏)

桃源深山產業道路常有土石流或大雨使得道路受阻，因為交通的問題，所以照顧芒果特別艱辛，但是因為熱愛這片土地，展宏、展志堅持以CAS產銷履歷認證的方式耕作，以保育桃源大自然的環境生態。可是到了7～9月逐漸成熟採收的時期，又常常會發生野生山豬和猴子大量搶先試吃的煩惱，哥哥笑著說他們才真正的原住民，就先讓動物們吃剩了再來賣。

8月7日因為煙花颱風導致山洪暴發，沖毀「明霸克露橋」，更影響到金煌芒果運銷及利潤，坐困愁城時，發現曾協助梨山空軍爺爺有機甜柿銷售的「好食好食」網路平台吳淑真夫婦，成功將高山甜柿數萬公斤販售一空，乃主動尋求合作，好食好食網路平台以每箱600元(10台斤)協助上架販售；今天總算開始將芒果運下山，不用再透過大盤商或拍賣，可直接販售給消費者。

此次參加東京奧運，高展宏因為腿傷未能發揮到最佳狀態，心情沮喪，但必須趕緊整頓好，因為金煌芒果開始收成了，如果沒能讓芒果出去這個桃源山頭，那將更對不起留下這塊土地的爸爸和阿公，新北市政府農業局簡任技正洪勝雄表示，也希望各界多多採購東奧國手金煌芒果，可回饋台灣的山林，也支持台灣的國手，可說是一兼二顧。